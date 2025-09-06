Italvolley, Orro e compagne affrontano il Brasile: appuntamento con la storia

Ultime fasi del torneo per i mondiali di pallavolo, che si stanno disputando in Thailandia. L’Italia di Alessia Orro è arrivata in semifinale e questo pomeriggio alle 14.30 affronterà il Brasile.

Una gara storicamente ostica per le Azzurre, ma che nasconde un appuntamento con la storia, ovvero l’accesso in finale.

La Nazionale allenata da Julio Velasco infatti è campione olimpica in carica e viene da due Volley Nations League vinte consecutivamente. Questa rassegna iridata potrebbe dunque regalare un successo che entrerebbe nella storia, considerato anche che le Azzurre arrivano alla semifinale con un bagaglio di 34 partite consecutive senza sconfitte.

Tra le protagoniste assolute del mondiale, come sempre, c’è anche Alessia Orro. La palleggiatrice era intervenuta ai microfoni della Federazione subito dopo la vittoria contro la Polonia ai quarti: “Abbiamo tenuto bene mentalmente giocando un’ottima partita senza mai dare all’avversario l’occasione di prendere in mano l’inerzia del match”.

Intanto, in vista della semifinale, Orro aveva ribadito un concetto importante sullo spirito della squadra: “Le nostre avversarie proveranno a superarci ma la nostra pazienza riesce sempre a non farci perdere il focus creando a nostra volta difficoltà sempre maggiori a chi ci sta di fronte. Questo è stato e deve essere il nostro punto di forza anche per il futuro”.

