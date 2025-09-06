San Vito, in casa 250gr di marijuana e 2,5gr di hashish: 29enne arrestato

Un operaio di 29 anni, residente a San Vito, è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione locale con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’attenzione dei militari è stata attirata dall’uomo mentre guidava in via Torino. Durante un normale controllo, l’atteggiamento nervoso del giovane ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di perquisirlo. Hanno trovato quattro sigarette artigianali, contenenti tabacco e marijuana, e hanno esteso il controllo alla sua abitazione.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: nell’appartamento sono stati scoperti 265 grammi di marijuana e 2,5 grammi di hashish. In casa c’erano anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 1.150 euro in contanti, considerati il ricavato dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato trattenuto in attesa del giudizio per direttissima, fissato per la mattinata di oggi al Tribunale di Cagliari. Le indagini continuano per identificare la rete di contatti e i possibili acquirenti della droga.

