Monserrato, dopo diversi anni la condanna: 52enne arrestato per ricettazione

Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato portato nella sua abitazione, dove sconterà la pena

Un uomo di 52 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato stamattina dai Carabinieri di Monserrato e posto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, è la conclusione di un’indagine per un reato di ricettazione avvenuto nel capoluogo sardo il 17 agosto 2015. A dieci anni dai fatti, l’uomo dovrà scontare una pena di quattro mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato portato nella sua abitazione, dove sconterà la pena. I Carabinieri hanno informato tempestivamente l’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it