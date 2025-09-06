Orro e l’Italia fanno la storia: azzurre in finale ai Mondiali di volley

Le azzurre di Velasco trionfano 3-2 e conquistano la 35ª vittoria consecutiva: domani per Alessia Orro e compagne la sfida decisiva contro la Turchia

Orro e l’Italia fanno la storia: azzurre in finale ai Mondiali di...

L’Italia del volley femminile scrive un’altra pagina di storia. Le azzurre hanno battuto il Brasile 3-2 nella semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile, guadagnandosi l’accesso alla finalissima. Una partita infinita e combattuta punto su punto, risolta soltanto al tie-break dopo oltre due ore di battaglia: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13 i parziali di un match che resterà negli annali.

Protagonista assoluta Antropova, capace di mettere a segno 28 punti in una prestazione da fuoriclasse. Fondamentale anche il contributo della palleggiatrice sarda Alessia Orro, sempre lucida nelle scelte di gioco e capace di dare ritmo e precisione alla manovra azzurra.

La squadra di Julio Velasco ha così interrotto il tabù Brasile a livello iridato, centrando la 35ª vittoria consecutiva e staccando il pass per la finale in programma domenica 7 settembre alle 14.30 contro la Turchia, che in mattinata ha superato il Giappone 3-1.

Come nel 2018, l’Italia si giocherà l’oro mondiale con la speranza di riportare in patria un titolo che manca dal 2002, quando a Berlino le azzurre di Bonitta sollevarono il trofeo. Ventitré anni dopo, un’intera generazione di campionesse ha la chance di arricchire la leggenda del volley italiano.

