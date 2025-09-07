Province Sud Sardegna Donori, con l’auto in una scarpata: conducente salvato dai Vigili del fuoco

Donori, con l’auto in una scarpata: conducente salvato dai Vigili del fuoco

L’uomo è finito in una scarpata con la sua vettura. Soccorso e stabilizzato, è stato riportato sulla sede stradale e affidato ai sanitari

Di
Redazione Cagliaripad
-

Paura a Donori ieri pomeriggio per un incidente stradale che ha visto protagonista un automobilista uscito di strada in via Beccia. L’uomo, alla guida della propria vettura, è precipitato in una scarpata, rimanendo bloccato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, partiti dalla sede centrale di viale Marconi. In collaborazione con il personale sanitario, i soccorritori hanno stabilizzato il ferito e lo hanno riportato sulla carreggiata utilizzando le tecniche Speleo Alpino Fluviali (Saf), specifiche per scenari complessi di recupero.

Una volta tratto in salvo, l’uomo è stato affidato alle cure dei medici per il trasporto in ospedale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE