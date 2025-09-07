Donori, con l’auto in una scarpata: conducente salvato dai Vigili del fuoco

Paura a Donori ieri pomeriggio per un incidente stradale che ha visto protagonista un automobilista uscito di strada in via Beccia. L’uomo, alla guida della propria vettura, è precipitato in una scarpata, rimanendo bloccato nell’abitacolo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, partiti dalla sede centrale di viale Marconi. In collaborazione con il personale sanitario, i soccorritori hanno stabilizzato il ferito e lo hanno riportato sulla carreggiata utilizzando le tecniche Speleo Alpino Fluviali (Saf), specifiche per scenari complessi di recupero.
Una volta tratto in salvo, l’uomo è stato affidato alle cure dei medici per il trasporto in ospedale.
