Alessia Orro, la Sardegna è con lei: “Lottiamo” | Oggi la finale dei Mondiali

L’Italia del volley femminile vola in finale dei Mondiali dopo una vittoria da batticuore contro il Brasile, superato al tie-break 3-2 al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo pallone.

Il ct Julio Velasco, intervistato nel post partita, ha sottolineato la resilienza del gruppo: “Una delle qualità di questa squadra è che non molla mai. Abbiamo giocato con Fahr che si era infortunata nel riscaldamento e con Orro che ha avuto un problema durante il match. L’ho sempre detto: non possiamo pensare che andrà tutto liscio. Ci saranno partite difficili da vincere anche 3-2, come questa. Le ragazze hanno dato tutto, anche se avessimo perso non avrei avuto nulla da rimproverare”.

Grande soddisfazione anche per la palleggiatrice sarda Alessia Orro, protagonista in campo e ai microfoni Rai: “Finalmente abbiamo battuto il Brasile in un Mondiale. È stata una vittoria di squadra, nonostante le difficoltà nessuna ha mollato. Siamo rimaste concentrate fino alla fine, anche quando loro hanno giocato una partita incredibile. Tre anni fa ci saremmo arrese, questa volta abbiamo lottato punto su punto ed è arrivata la ricompensa”.

Le azzurre affronteranno la Turchia in finale, in programma oggi, domenica 7 settembre, alle 14.30. In palio c’è un titolo che manca dal 2002 e che l’Italia sogna di riportare a casa dopo 23 anni.

