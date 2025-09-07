Notizie Cagliari Pazienti Hiv, la cooperativa Osat: “Nessuno è rimasto privo di assistenza”

Pazienti Hiv, la cooperativa Osat: “Nessuno è rimasto privo di assistenza”

La cooperativa Osat replica all'associazione Lila Cagliari dopo le accuse riguardanti la situazione dei pazienti Hiv

A seguito della denuncia pubblica lanciata da Lila Cagliari sui problemi per le cure dei pazienti Hiv, la cooperativa Osat fa chiarezza e respinge al mittente le accuse.

“Nessun paziente è mai rimasto privo dei farmaci necessari e/o privo dell’assistenza programmata” specifica Osat. “Così come peraltro rappresentato alla stessa Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids con comunicazione pec in data 28.08.2025”.

E ancora: “La Cooperativa dispone di tutta la dotazione di personale prevista dalla normativa di riferimento in base a quanto disposto nel proprio atto di accreditamento e nel pieno rispetto della convenzione”.

La cooperativa specifica quindi che “tutte le prestazioni vengono erogate sulla base delle prescrizioni mediche e dei Piani di Assistenza Individuali (Pai) predisposti dai reparti ospedalieri di riferimento che hanno in cura i pazienti assistiti dalla Cooperativa in regime domiciliare”.

