Torres, ancora una sconfitta: la Pianese passa 2-0 a Sassari

La Torres cade ancora. Al “Vanni Sanna” i rossoblù hanno incassato ieri un pesante 0-2 contro la Pianese, maturato soprattutto dopo l’espulsione di Brentan alla mezz’ora del primo tempo che ha indirizzato la gara a favore degli ospiti.

La squadra di Michele Pazienza ha provato a costruire nel primo tempo due occasioni con Zecca, poco preciso in entrambe le circostanze, ma nella ripresa la Pianese ha sfruttato al meglio la superiorità numerica. Simeoni ha aperto le marcature, mentre nel finale Bellini ha chiuso i conti firmando il raddoppio.

Poca la reazione dei sassaresi, incapaci di ribaltare l’inerzia del match e costretti a registrare la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Nel post partita, il tecnico Michele Pazienza non ha nascosto la propria delusione: “Questa partita ci fa fare un passo indietro. La realtà è dura, ma deve darci motivazione per lavorare forte. Alcuni nuovi arrivi devono ancora trovare la condizione, ma non ci sono alternative: bisogna crescere subito”.

