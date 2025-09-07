L’Italia di Alessia Orro è Campione del Mondo! Battuta la Turchia in finale

L’Italia di Alessia Orro è Campione del Mondo di pallavolo femminile! Prova al cardiopalma delle azzurre, che vincono 3-2 dopo una gara soffertissima.
Le ragazze di Velasco partono con il turbo, ma poi soffrono la ripresa della Turchia trascinata da un’incontenibile Vargas. Decisive Egonu, Sylla e Antropova, ma straordinaria anche la prova di Orro, protagonista di salvataggi miracolosi e alzate precise.
Per l’Italia è il secondo Mondiale della storia dopo il titolo del 2002. Una pagina di storia dello sport italiano. Orro porta a casa anche il premio di miglior palleggiatrice del torneo.
