Alghero, esplosione in un locale del centro: feriti e attimi di paura

Esplosione in pieno centro storico ad Alghero, dove alcune persone sono rimaste ferite: i Vigili del fuoco evitano il peggio, mentre sul posto anche 118 e forze dell'ordine

Momenti di terrore ieri sera nel cuore di Alghero, dove intorno alle 19.45 un’esplosione ha scosso un locale di via Manno, a pochi passi dalla Cattedrale.

La deflagrazione, seguita da un incendio, ha coinvolto alcune persone che sono state subito soccorse e trasferite al pronto soccorso. Si tratterebbe di tre dipendenti del locale e due passanti.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Alghero, che ha attaccato le fiamme propagate fino alla cucina e messo in sicurezza le bombole rimaste all’interno, evitando così ulteriori esplosioni.

In via Manno sono arrivati anche gli operatori del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri, che ora indagano per chiarire la vicenda.

