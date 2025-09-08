Sassari, scarica liquami nello stagno di Pilo: multa per un camperista

Il turista ha ricevuto una multa basata anche sulla recente riforma del codice della strada, sanzioni che possono arrivare fino a 18.000 euro

Un turista straniero è stato multato dalla polizia locale di Sassari dopo essere stato sorpreso a scaricare i liquami del suo camper lungo la strada che costeggia lo stagno di Pilo, a pochi passi dalla spiaggia di Ezzi Mannu. L’area, una Zona Speciale di Conservazione (Zsc), ha un elevato valore naturalistico ed è sottoposta a stretta protezione.

Gli agenti, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato il camper che lasciava una scia maleodorante di acque sporche. Dopo aver fermato il veicolo, i poliziotti hanno accertato che il proprietario aveva aperto il serbatoio per scaricare le “acque nere” direttamente sulla strada.

Il turista ha ricevuto una multa basata anche sulla recente riforma del codice della strada, che all’articolo 15 prevede sanzioni che possono arrivare fino a 18.000 euro e la sospensione della patente. In casi particolarmente gravi o in aree protette, il reato può portare anche all’arresto.

