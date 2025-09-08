Paura a Cagliari, ciclista travolto da auto mentre attraversava in via Roma

L'incidente è avvenuto all'altezza del consiglio regionale della Sardegna, mentre il ciclista stava attraversando sulle strisce pedonali

Incidente stradale questa mattina in via Roma, dove una persona in bicicletta è stata investita da un’automobile. L’incidente è avvenuto all’altezza del consiglio regionale della Sardegna, mentre il ciclista stava attraversando sulle strisce pedonali.

Sul luogo sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la Polizia locale per prestare soccorso alla donna e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

A causa dell’incidente, la circolazione in direzione viale Diaz è bloccata, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it