I due fortunati giocatori sono riusciti a portare a casa una vincita, ciascuno, pari a 17.842,64 euro

La fortuna bacia la Sardegna: “5” al Superenalotto a Dolianova e Castelsardo

La fortuna bacia la Sardegna. Nel concorso del SuperEnalotto di venerdì 5 settembre, sono stati centrati due “5”, che hanno fruttato una vincita di 17.842,64 euro ciascuno. Come riportato da Agipronews, le vincite sono state realizzate in due diverse località dell’isola.

La prima schedina fortunata è stata giocata a Castelsardo, presso il Bar Tabacchi di Corso Italia, 141. La seconda vincita, invece, è stata registrata a Dolianova, nella Tabaccheria Tola di via Diaz, 161.

