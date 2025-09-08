"Un successo straordinario che riempie di orgoglio l'Italia intera e, in modo speciale, la nostra comunità", le parole di gioia del Comune di Narbolia

Narbolia celebra Orro: “Esempio di talento, determinazione e passione sportiva”

L’Italia del volley femminile è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Battuta la Turchia in finale le azzurre salgono sul gradino più alto del podio, successo che mancava dal 2002.

Maiuscola la prova, in tutto il torneo, di Alessia Orro eletta Mvp e miglior palleggiatrice della competizione. Il Comune di Narbolia, suo paese natale, ha voluto così celebrare la sua campionessa.

“Un trionfo indimenticabile: la Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile conquista il titolo diCampionesse Mondiali 2025!

Un successo straordinario che riempie di orgoglio l’Italia intera e, in modo speciale, la nostra comunità, che vede tra le protagoniste la nostra concittadina Alessia Orro. Narbolia celebra con fierezza la sua campionessa e tutta la squadra azzurra, esempio di talento, determinazione e passione sportiva”.

