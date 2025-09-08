Panico a Bosa Marina, violento incendio distrugge bar ristorante in spiaggia

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti. I bagnanti, spaventati, si sono allontanati velocemente dalla zona

Un violento incendio ha distrutto questa mattina un bar ristorante a Bosa Marina. Le fiamme, altissime e accompagnate da un denso fumo nero visibile a centinaia di metri, hanno seminato il panico tra i bagnanti che affollavano la spiaggia.

L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti.

I bagnanti, spaventati, si sono allontanati velocemente dalla zona.

