Allarme Febbre del Nilo, cinque nuovi casi: due sono ricoverati

Cinque nuovi casi di Febbre del Nilo sono stati confermati nella provincia di Oristano da venerdì 5 settembre. Si tratta di persone ultrasettantenni residenti nei comuni di Oristano, Allai, Cabras, Riola e Santa Giusta.

Tre di loro si sono recati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino con sintomi febbrili, sono stati trattati e dimessi, mentre due sono ancora ricoverati. Come previsto dai protocolli sanitari, il dipartimento di Prevenzione ha immediatamente avviato un’indagine epidemiologica. Le aree intorno alle abitazioni dei contagiati sono state circoscritte per permettere una disinfestazione accurata in un raggio di 200 metri.

Questi nuovi contagi portano a 22 il totale dei casi di West Nile virus accertati nel 2025 in provincia di Oristano.

