Dramma tra Como e Milano, perde la vita un 17enne originario di Mamoiada

"Una giovane vita appena sbocciata, spezzata da un tragico destino è sempre motivo di tristezza e dolore", il cordoglio di Mamoiada

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani, Fabio Crescitelli, 17 anni, di Oltrona di San Mamette ma originario di Mamoiada, e Laerte Gauli, 20 anni, di Luisago. L’incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 23:30, in via Mantero a Grandate, su un rettilineo che affianca l’Autostrada dei Laghi.

La dinamica dello scontro, che ha coinvolto i due ragazzi a bordo delle loro moto, è ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Como e il personale sanitario del 118. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso e il trasferimento all’ospedale Sant’Anna di Como, i due giovani sono deceduti poco dopo il loro arrivo.

Il Comune di Mamoiada ha espresso il proprio cordoglio: “Una giovane vita appena sbocciata, spezzata da un tragico destino è sempre motivo di tristezza e dolore”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it