26 migranti sbarcati nel Golfo di Orosei: tra loro anche una bambina

Il gruppo di migranti è composto da giovani curdi e iracheni tutti sopra i vent'anni, presente anche una famiglia con una bambina

Un nuovo sbarco di migranti è avvenuto ieri sera nel Golfo di Orosei. Un gruppo di 26 persone, tra cui una minore, è stato avvistato intorno alle 22 nei pressi delle Piscine di Venere. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine e della Capitaneria di Porto di Olbia, competente per quel tratto di costa orientale.

I migranti, saliti a bordo delle motovedette, sono stati portati a Cala Gonone intorno all’una di notte. Gli inquirenti hanno identificato due uomini di nazionalità ucraina a bordo dell’imbarcazione, ritenuti responsabili del traffico di migranti. Ieri sera, i due sono stati portati al commissariato di Siniscola per essere identificati e interrogati.

Il gruppo, composto da giovani curdi e iracheni tutti sopra i vent’anni, include anche una famiglia con una bambina. Come da prassi, i migranti sono stati assistiti e rifocillati. All’alba, su disposizione della prefettura, sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Fanno eccezione una ragazza, la madre della bambina, e un giovane che, necessitando di ulteriori cure mediche, sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it