Sider Alloys, il 15 settembre nuovo tavolo con Mimit: “Si intensifichi il rilancio”

I sindacati hanno ribadito tutto il loro disappunto per la situazione venutasi a creare: "Sette anni fallimentari e finora nessun rilancio industriale"

Il prossimo 15 settembre si terrà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un nuovo incontro in cui al centro delle discussioni ci sarà la vicenda della Sider Alloys di Portovesme. Un tavolo che potrebbe rivelarsi cruciale per tutti i lavoratori coinvolti e per il rilancio della zona industriale.

“Sette anni fallimentari, questo può essere il riassunto consuntivo della gestione Sider Alloys nella fabbrica di alluminio primario a Portovesme – hanno sottolineato i sindacati – Nessun rilancio industriale, debiti nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle istituzioni, dei fornitori, degli appaltatori, mancato rispetto delle norme ambientali”.

Le sigle poi ribadiscono: “Il governo nazionale e quello regionale devono intensificare l’avvio di un nuovo rilancio, che non può più essere Sider Alloys, le possibilità ci sono”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it