Rissa in via Sassari a Cagliari, Meloni: “Servono più risorse per la sicurezza”

Continuano a destare polemiche le immagini dell’ennesima rissa scoppiata in centro a Cagliari sabato scorso, precisamente in via Sassari. Sul tema si è espresso anche il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni.

“Un episodio che certifica il livello di pericolo raggiunto nel centro storico di Cagliari – ha affermato il Consigliere regionale – Finora, i segnali d’allarme di una situazione ormai fuori controllo non sono mancati e gli episodi di microcriminalità, sempre più pericolosi e violenti, legati a bande di spacciatori e scippatori stranieri, uniti alle scorribande di teppisti locali, spesso minorenni, sono stati numerosi. Era prevedibile si arrivasse a scene da banlieue parigina in pieno centro città”.

“Conosco bene le difficoltà e i limiti che un’Amministrazione comunale deve affrontare su questi temi – ha aggiunto Meloni – Perciò, in occasione della variazione di bilancio ad agosto, ho ripresentato alcuni emendamenti a favore degli enti locali per rispondere alle esigenze di sicurezza pubblica e contrasto alla malamovida, purtroppo respinti dalla maggioranza di centrosinistra”.

Il Consigliere aveva chiesto risorse per supportare progetti di vigilanza all’interno dei Comuni “in accordo con le prefetture competenti, per presidiare il territorio e rafforzare l’operatività delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine e la sicurezza e fondi per potenziare le capacità operative delle polizie locali sarde attraverso corsi tecnico-professionali specifici”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it