Moltitudine di sbarchi nel Sud Sardegna: in due giorni giunti 86 migranti

Le condizioni del mare stanno favorendo un’intensa attività di sbarchi lungo le coste meridionali della Sardegna. Tra il pomeriggio di ieri e questa mattina, sono stati registrati 86 arrivi nel Cagliaritano.

Il primo gruppo, composto da 9 persone, è approdato sulle spiagge di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Poco dopo, altri 8 migranti sono stati fermati mentre si allontanavano dalla zona di Maladroxia, nel comune di Sant’Antioco.

Le motovedette della Guardia di Finanza hanno poi intercettato altre imbarcazioni, trasferendo 57 persone nei porti di Sant’Antioco e Cagliari. Un ulteriore barchino con a bordo 12 migranti è stato bloccato in mare aperto e condotto anch’esso a Sant’Antioco.

Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Le autorità non escludono che si verifichino altri sbarchi nelle prossime ore.

