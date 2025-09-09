Meteo Sardegna, temperature in calo: tornano rovesci e temporali

La Sardegna si prepara ad affrontare alcuni giorni all’insegna dell’instabilità meteorologica, con piogge e temporali che interesseranno gran parte dell’isola.

Le zone settentrionali vedranno rovesci e temporali che si protrarranno per gran parte della giornata. Nel centro Sardegna, il cielo sarà coperto e si prevedono precipitazioni diffuse, con temporali in arrivo già dalla notte. Anche il sud dell’isola sarà interessato da fenomeni sparsi, che potrebbero assumere carattere temporalesco.

Per quanto riguarda le temperature, le minime subiranno un lieve aumento, mentre le massime saranno in leggera diminuzione. I venti, prevalentemente settentrionali, saranno deboli ma con possibili raffiche, e i mari si presenteranno generalmente poco mossi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it