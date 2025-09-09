Incendio a Viddalba, a fuoco una serie di pannelli fotovoltaici

L'allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio per domare le fiamme

Fiamme nella notte a Viddalba, dove ignoti hanno appiccato un incendio che ha danneggiato alcuni pannelli fotovoltaici in località Li Patini. Il rogo ha interessato anche un muletto parcheggiato nelle vicinanze.

L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio per domare le fiamme.

Le indagini per risalire ai responsabili del gesto sono state avviate dai carabinieri di Valledoria. Al momento non si esclude nessuna pista.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it