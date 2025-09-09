Cagliari, riecco la Metropolitana: “Entro fine settembre si torna sui vagoni”

La conferma arriva dal direttore generale dell'Arst Carlo Poledrini. Studenti e lavoratori pronti a poter usufruire di nuovo di un collegamento vitale

Cagliari si prepara a riavere la sua metropolitana leggera. Dopo una nuova serie di slittamenti, entro fine settembre dovrebbero essere pronti i vagoni, sancendo così la riapertura.

A fare il punto della situazione ai microfoni dell’Ansa è stato il direttore generale dell’Arst Carlo Poledrini: “Lo scorso 4 settembre si è riunita per la seconda volta la Commissione ministeriale per l’agibilità per il collaudo) della linea dopo i lavori di realizzazione del raddoppio sul tratto di Caracalla – Gennari. A breve verrà avviato il ‘pre-esercizio’ (senza passeggeri, ndr) che durerà circa 5-7 giorni. Il tutto dovrebbe concludersi entro il mese di settembre. Non sono stati rilevati elementi ostativi che possano creare ulteriori differimenti”.

Un collegamento di vitale importanza ormai interrotto da anni si prepara così a tornare operativo per la gioia, soprattutto, di lavoratori e studenti che ogni giorno hanno la necessità di viaggiare tra Cagliari e Monserrato.

