Cagliari, lite in piazza del Carmine: senegalese ferito con una bottiglia rotta

Ancora violenza a Cagliari in piazza del Carmine, epicentro di frequenti episodi di degrado nel cuore della città. Un giovane di origine senegalese è stato ferito al volto con una bottiglia rotta durante una lite. Il ragazzo è stato trasportato al Brotzu in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in compagnia di un connazionale quando ha tentato di sedare una discussione tra un uomo e una donna. L’intervento ha però scatenato la reazione violenta di uno dei due: dopo aver raccolto una bottiglia da terra e infranta, l’ha usata come arma, colpendo il ragazzo al volto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. I poliziotti hanno immediatamente bloccato l’aggressore, mentre i soccorritori hanno accompagnato il giovane in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta la forte preoccupazione per la situazione di sicurezza nell’area.

Sull’episodio è durissima la posizione del consigliere comunale Roberto Mura di Alleanza Sardegna. “Preoccupa soprattutto la quantità di episodi che si stanno ripetendo nel giro di pochi giorni” scrive sui social. “Siamo davanti a una vera e propria emergenza sicurezza: chi governa la città non perda tempo provando a ridimensionare il problema. La situazione rischia di essere irrecuperabile”.

