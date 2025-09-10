Dolianova, ruba un’auto ma il figlio della proprietaria lo rintraccia: finisce in rissa

Un giovane ruba un’auto a Dolianova e sperona un’altra vettura: ma a trovarlo è il figlio della proprietaria del mezzo

Ruba un’auto a Dolianova, ma viene rintracciato dal figlio della proprietaria, con cui scatta una rissa furibonda. Notte movimentata nel centro del Parteolla, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un passante ha notato una violenta colluttazione in via Martin Luther King e ha immediatamente allertato il 112. In pochi minuti i militari sono giunti sul posto, interrompendo il confronto e riportando la calma tra i presenti.

Le verifiche hanno permesso di ricostruire l’accaduto: l’uomo avrebbe poco prima rubato un’auto parcheggiata in via Mazzini. Il veicolo è stato individuato dal figlio della proprietaria, un 33enne di Dolianova, che insieme a un amico di 30 anni si era messo sulle tracce del ladro.

Durante la fuga, il sospettato avrebbe anche speronato la loro vettura, prima di essere raggiunto e affrontato in malo modo. Da lì sarebbe nata la colluttazione, interrotta solo dal pronto intervento dei Carabinieri.

Tutti i soggetti coinvolti, compreso l’arrestato, sono stati visitati dalla Guardia Medica di Dolianova e refertati per lievi lesioni guaribili in pochi giorni. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, fissato per questa mattina.

