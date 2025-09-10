Maltempo, case e strade allagate ad Alghero: Protezione Civile in azione

Mattinata di emergenza ad Alghero a causa della pioggia incessante che, dalle prime ore dell’alba, ha provocato allagamenti e disagi in diversi punti della città. La Protezione Civile comunale, insieme alle organizzazioni di volontariato, agli uomini del Servizio Manutenzioni e al personale comunale, è entrata in azione senza sosta per fronteggiare la situazione.

Il Coc, Centro Operativo Comunale, era già stato allertato ieri dal sindaco Raimondo Cacciotto in seguito all’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale. Dalle 6 del mattino sono scattati i primi interventi sul Lungomare Barcellona, dove alcune automobili sono rimaste intrappolate nelle aree più colpite dall’acqua, e in via Lido, dove si sono rese necessarie analoghe operazioni di soccorso.

Momenti di particolare criticità si sono registrati in via Cipro, dove due famiglie di anziani hanno dovuto chiedere aiuto a causa delle abitazioni invase dall’acqua. Grazie al pronto intervento delle squadre, gli appartamenti sono stati liberati e resi nuovamente accessibili già nel corso della mattinata.

Il lavoro della Protezione Civile prosegue con operazioni di messa in sicurezza e prevenzione, mentre resta alta l’attenzione in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche annunciato nelle prossime ore.

