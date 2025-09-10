A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Garzelli e Miniutti, IV uomo Turrini, al Var Chiffi e assistente Var Doveri

Cagliari-Parma, arbitra Fourneau: nell’ultima in Sardegna fu vittoria

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 3a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match della Unipol Domus, tra Cagliari e Parma, sarà il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Garzelli e Miniutti, IV uomo Turrini, al Var Chiffi e assistente Var Doveri.

L’ultimo incrocio tra Fourneau e il Cagliari risale alla passata stagione, il 10 maggio, nella sconfitta in trasferta per 3-1 contro il Como. Mentre nell’ultimo incrocio in Sardegna, contro il Monza il 30 marzo, i rossoblù uscirono vincenti sul punteggio di 3-0. Negli altri 7 incroci il bilancio per la squadra isolana recita: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it