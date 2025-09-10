Nuova continuità territoriale Sardegna, arriva il via libera dal Ministero

Un passo decisivo verso il miglioramento dei collegamenti aerei per la Sardegna: il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto ministeriale che definisce i nuovi criteri per la continuità territoriale.

Questo provvedimento è fondamentale per l’avvio del nuovo servizio, previsto per la prossima primavera, in concomitanza con la stagione estiva IATA 2026.

L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha commentato positivamente l’evento, sottolineando il lavoro di squadra tra le istituzioni: “La firma del Decreto è l’ultimo atto di una efficace collaborazione fra istituzioni, Regione Sardegna e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a vantaggio del diritto alla mobilità dei cittadini sardi. Ringrazio il ministero per il sostegno e per lo spirito di servizio dimostrati.”

