Quartu, scovata in casa una piantagione di marijuana: 60enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 60 anni a Quartu Sant’Elena con l’accusa di coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Gli investigatori dei “Falchi” della Squadra Mobile hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta nella sua abitazione.

Nel corso di un’operazione antidroga, gli agenti hanno trovato numerose piante di circa 3,5 metri d’altezza, oltre ad altre già in fase di essicazione. Sono stati sequestrati anche 100 grammi di marijuana già pronta per la vendita.

L’area della coltivazione era stata allestita con strumenti specifici per l’essiccazione e la lavorazione, suggerendo che l’attività fosse ben organizzata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato arrestato. Dopo la convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

