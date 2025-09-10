Verso Cagliari-Parma, in dubbio la presenza di Zappa per la 3a giornata

Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Parma alla Unipol Domus, in programma per sabato 13 settembre alle ore 15:00, valevole per la 3a giornata del campionato di Serie A.
Per la sfida ai ducali resta in dubbio la presenza del laterale destro Gabriele Zappa alle prese con una contusione alla coscia che deve ancora essere smaltita.
Qualora l’esterno ex Pescara non dovesse riuscire a recuperare per scendere in campo dal primo minuto, Pisacane affiderà la corsia di destra al neo acquisto Palestra, fresco di impegni con la nazionale italiana Under 21.
