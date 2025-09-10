Sanità, la Regione prova ad abbattere le liste d’attesa: stanziati 5 milioni

La Regione prova a superare l’ostico scoglio delle liste d’attesa nel settore sanitario. Per questo motivo ha approvato un programma che mira ad abbatterle partendo da un finanziamento di 5 milioni di euro.

Il fondo è destinato all’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera da privati accreditati e sarà indirizzato per il 70% a prestazioni ambulatoriali e per il 30% ai ricoveri ospedalieri.

Il piano di utilizzo dei fondi sarà elaborato dall’Azienda Regionale della Salute che dovrà basarsi sui fabbisogni comunicati dalle Aziende sanitarie locali, considerando in particolare i pazienti già prenotati che hanno superato i tempi di attesa massima previsti.

