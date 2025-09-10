Dermatite bovina, via libera agli indennizzi ma solo su capi vaccinati

L'erogazione degli aiuti sarà subordinata all'avvenuta vaccinazione dei capi entro il prossimo 30 settembre

La Giunta regionale della Sardegna quest’oggi ha dato il via libera alla concessione degli indennizzi per gli allevatori i cui capi sono stati colpiti dalla dermatite bovina.

Una cifra pari a 18,2 milioni, di cui 1 milione è destinato alle imprese operanti nel settore della macellazione e trasformazione delle carni e verrà gestito dall’assessorato dell’Industria mentre 17,2 milioni verranno gestiti dall’Agricoltura, per il tramite dell’Agenzia Laore, a sostegno delle imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame o comunque colpite da misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio.

Tuttavia, l’erogazione degli aiuti per tutte le misure sarà subordinata alla vaccinazione dei capi presenti negli allevamenti entro il prossimo 30 settembre, fatti salvi eventuali differimenti disposti dall’autorità sanitaria.

