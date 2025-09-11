Oristano, incendio all’ex istituto Mossa: individuato l’autore

E’ stato identificato l’autore dell’incendio che a Ferragosto aveva dato fuoco ad un piano dell’istituto scolastico “Don Deodato Meloni” di Oristano.

La Polizia di Stato ha infatti individuato un ragazzino minorenne che è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune.

Un dato che è stato incrociato con le impronte digitali rinvenute nel luogo dell’incendio e che ha portato dunque all’identificazione del giovane.

Secondo quanto riferito, il ragazzo aveva dato fuoco ad una fotocopiatrice e poi le fiamme si erano espanse in tutto il piano, che era stato dichiarato inagibile a causa dei danni.

