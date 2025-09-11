Gatto ucciso ad Assemini, l’appello: “Costituitevi, andate dai carabinieri”

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente lancia un ultimo appello alle famiglie dei ragazzi responsabili dell’uccisione di un gatto, picchiato a calci ad Assemini qualche giorno fa.
Il gesto precede la presentazione di una denuncia ufficiale alla Procura di Cagliari e al Tribunale dei Minori, prevista per lunedì.
L’associazione esorta i genitori a intervenire e a fare in modo che i loro figli si assumano le proprie responsabilità: “Siete ancora in tempo ad andare dai carabinieri accompagnati dai vostri figli e spiegare cosa è successo, costituitevi per tempo eviterete cosi di vedere i vosrri figli sfilare in caserma prima ed in tribunale poi”.
