Militari israeliani in Sardegna, Ghirra: “Imbarazzante risposta di Piantedosi”

Non accenna a placarsi la polemica sui militari israeliani mandati in vacanza in Sardegna per un periodo di relax dopo le fatiche di guerra. Dopo le interrogazioni del centrosinistra ai Ministri Crosetto, Piantedosi e Tajani, la deputata sarda di Avs Francesca Ghirra critica pesantemente la risposta del ministro dell’Interno.

“La risposta di Piantedosi, che li ha paragonati a comitive culturali o gruppi sportivi, è stata a dir poco imbarazzante, ma non più del silenzio di Tajani, che – in un’informativa resa alle Camere – ha liquidato in soli 20 minuti i cruciali temi della guerra in Medioriente e in Ucraina e sulla questione dei dazi” afferma l’ex consigliera comunale di Cagliari.

“Non accetteremo che la nostra Sardegna diventi terra di svago per militari accusati di crimini di guerra. Cercheremo di sapere la verità con tutti gli strumenti a nostra disposizione”. Ghirra conclude: “Pretendiamo chiarezza e una presa di posizione forte, mentre finora abbiamo assistito esclusivamente a una reticente complicità. L’Italia alzi la voce, riconosca lo Stato di Palestina e si attivi per fermare questa strage di innocenti”.

