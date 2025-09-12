Damiano Caddeo da Sinnai conquista la giuria di X Factor: 4 sì per lui

Tanti applausi e quattro sì per il cantautore sardo: il 27enne di Sinnai vola ai Bootcamp nel seguitissimo programma di Sky

Applausi in studio e tanti complimenti sui social per Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, il cantautore 27enne originario di Sinnai che ieri sera ha emozionato il pubblico di X Factor. Con il suo brano inedito “Punto”, l’artista sardo ha conquistato i quattro giudici della 19ª edizione del talent di Sky, ottenendo il via libera alla fase successiva dei Bootcamp.

Il tavolo dei giudici, composto da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ha premiato la voce intensa e l’interpretazione personale di eroCaddeo, regalando al giovane musicista quattro sì.

L’esibizione, che ha raccolto apprezzamenti e condivisioni anche sui social, segna un passo importante nel percorso di Caddeo all’interno del talent. Ora l’avventura prosegue in una fase cruciale che selezionerà i talenti destinati a contendersi i live show.

