Omicidio di Marco Mameli, blitz della Polizia all’alba: c’è un arresto

È scattata alle prime luci del mattino l’operazione della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lanusei, che ha portato all’arresto del presunto responsabile dell’omicidio di Marco Mameli, il giovane ucciso lo scorso 1° marzo a Bari Sardo.

Il blitz si è concluso con l’esecuzione della misura cautelare nei confronti di Giampaolo Migali, 27 anni di Girasole, che dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere San Daniele di Lanusei.

L’operazione rappresenta un passo decisivo nelle indagini su un delitto che aveva scosso profondamente la comunità ogliastrina e acceso i riflettori su Bari Sardo. Marco Mameli, operaio di 22 anni originario di Ilbono, era stato accoltellato a morte il 1° marzo scorso durante la festa di Carnevale a Bari Sardo.

L’assassino era riuscito a far perdere le tracce dopo aver inferto un fendente fatale al cuore del ragazzo. Oggi la svolta.

