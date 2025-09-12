Cagliari, Prati è carico: “Può essere l’anno della mia consacrazione”

Parole di fiducia e ambizione quelle pronunciate da Matteo Prati, protagonista rossoblù intervistato da Sky Sport durante il Media Day della Serie A. Il centrocampista ha raccontato le sue sensazioni alla vigilia di una stagione che spera possa rappresentare la definitiva consacrazione in maglia Cagliari.

“Sento la fiducia della società, del mister e dei compagni – ha spiegato Prati – spero che quest’anno sia quello della mia consacrazione. L’obiettivo? Intanto quello di raggiungere una salvezza tranquilla. Vorrei regalare il maggior numero possibile di soddisfazioni ai nostri tifosi, renderli fieri di noi. Il loro apporto è sempre incredibile”.

Il numero 16 rossoblù si è soffermato anche sul suo rapporto con il tecnico Fabio Pisacane, alla prima esperienza sulla panchina del Cagliari: “Con il mister ho un bellissimo rapporto, è molto attento ai dettagli e mi dà tanti consigli utili. Arrivo alle partite preparato, perché so già cosa mi chiederà e come affrontare le situazioni in campo. È davvero eccezionale sotto questo aspetto”.

Infine, uno sguardo ai compagni e in particolare a Sebastiano Esposito, nuovo attaccante arrivato in estate: “Tutti i nuovi si sono messi a disposizione fin dal primo giorno. Con Seba ci conosciamo già dall’Under 21 e qui ho potuto apprezzare ancora di più il suo talento: ci darà una grande mano”.

Con la salvezza come traguardo dichiarato e la voglia di crescere come faro personale, Prati si candida a diventare uno dei protagonisti della nuova stagione del Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it