Niccolò Fabi: “A Sant’Antioco ho vissuto una situazione speciale”

In spiaggia, scalzi o in ciabatte. Il mare di Sant’Antioco nello sfondo. Un palco, una brezza marina leggera. Niccolò Fabi indossa un cappellino che tiene a bada i suoi riccioli biondi, divenuti tema di una delle sue canzoni più famose. È in vacanza artistica, si direbbe. Perché si sta godendo finalmente la Sardegna, ma avrà anche modo di suonarci in amicizia.

Non c’è dubbio che lo stato d’animo sia rilassato. In questo, la meraviglia del paesaggio sardo, aiuta. Il ritorno di Fabi attira tantissime persone, che lo hanno seguito in questi anni nei diversi percorsi. Da quelli più intimisti a quelli più vivaci. Lo seguono e lo applaudono, ricambiati dal fluire dei suoni che trasporta sul palco con il fidato Roberto Angelini, e i sardi Emanuele Contis, Ilaria Porceddu e Matteo Leone.

Così il cantautore romano si è raccontato. Dialogando sul tema della scrittura che cambia nel tempo, come cambiano i rapporti personali e si scoprono nuove conoscenze.

Nello scrivere le canzoni, che tipo di dialogo costruisci con te stesso?

È un dialogo. È un desiderio di dare voce a una parte che può rimanere un pochino più silenziosa in altri momenti della vita. Che grazie alle canzoni riesce a uscire. Spesso è una parte più intima, più profonda, più nascosta. Proprio per questo è una parte che ha necessità di esprimersi. Perché se non parlasse, non riuscirei a raccontare molte delle cose che mi sono successe. Quella voce lì, è una voce che va a scavare nei luoghi più segreti. Sono delle piccole confessioni sotto forma di canzoni. Sempre in una forma artistica, ovviamente: posso manomettere la realtà, non devo per forza essere fedele a quello che la voce ha detto. Se fossero semplicemente dei segreti inconfessabili, chiamerei un amico.

Dopo tanti anni, a che punto della tua scrittura sei arrivato?

Credo di avere esaurito un filone artistico. Nel senso che la vita è sempre sorprendente e ti mette davanti esperienze nuove, e da lì potrebbero nascere altri spunti. Credo però, che per un fatto di anagrafe, io abbia meno creatività di quanto ne avessi a 25 anni. Più che altro perché la sorpresa e la meraviglia che c’era nella scrittura delle prime canzoni non può esserci ora, visto che sono ormai tante le volte in cui ho manifestato il mio stato d’animo. Devo ammettere però che ancora oggi ci sono momenti illuminanti o illuminati in cui è vero che mi capita ancora di sentirmi profondamente motivato.

Le esperienze magari possono aiutare la creatività. Di recente sei stato in Sardegna con persone che conosci molto bene, in un luogo magico, a Sant’Antioco. Quanto la nostra isola può essere fonte d’ispirazione?

Lo è. Per banale che sia, è la vita la miniera dell’ispirazione. Le emozioni più sono forti e più incidono nella tua sensibilità. Questo è un momento molto forte, sicuramente. Era da tanto tempo che non mi concedevo una vacanza, sono rimasto in Sardegna più giorni. Ha lasciato un segno. A livello creativo, lo vedrò. È una cosa imprevedibile. Ho vissuto una situazione speciale: uno stato d’animo di fine estate, col tramonto, sulla spiaggia. Quel contesto emotivo, sia per noi che stavamo suonando che per chi ha ascoltato è stato molto importante. Abbiamo sentito anche delle sfumature diverse delle canzoni.

Sei legato da una profonda amicizia a due coppie di persone diverse. Cosa rappresentano Ilaria Porceddu e Emanuele Contis da un lato, e Daniele Silvestri e Max Gazzè dall’altra?

Comincio dagli ultimi due. Sono stati una presenza costante della mia vita. Una amicizia che viene da lontano, da una stagione della vita diversa. Eravamo compagni di speranze suonando in un piccolo locale ogni sera, quando nessuno di noi aveva pubblicato dischi. Una conoscenza non paragonabile ad altre. Siamo riusciti a trasformare quella passione originale anche in una vita dedicata. Gli incontri che abbiamo avuto sono stati un modo per ricollocarci nel percorso che abbiamo iniziato insieme. Abbiamo una sensibilità simile nel vedere i limiti e non solo le meraviglie di questa avventura. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto delle cose che da soli probabilmente non saremmo riusciti a fare. Il concerto al Circo Massimo è piuttosto significativo.

Quella con Ilaria e Emanuele è una conoscenza recente. Speciale. Perché non essendo tante le occasioni per venire in Sardegna, loro spesso sono stati dei tramiti, degli aiuti, per poter portare in questa terra le canzoni che compongo. Una conoscenza nata un paio d’anni fa quando abbiamo suonato al Med in Art a Samassi, e avevamo improvvisato con Emanuele una delle mie canzoni. Andò così bene che chiamai Emanuele per suonare quella canzone al Circo Massimo. Non so quale occasione sia venuta meglio (ride). L’anno scorso ci eravamo detti che se non fossi riuscito a organizzare una data in Sardegna per il tour nuovo, avremmo organizzato qualcosa insieme. Un momento di vacanza, ma anche artistico. Ci siamo riusciti con una suonata in spiaggia: è stato un meraviglioso privilegio.

Manuel Agnelli ha espresso l’opinione che la musica italiana attuale non abbia una buona qualità. Cosa ne pensi e a che punto è la produzione musicale nostrana?

Le esternazioni di Manuel sono sempre consapevolmente provocatorie. Poi in una intervista è difficile fare un riassunto specifico di quella che è la situazione attuale. La differenza la fa il grado di approfondimento della questione. Vedi le sfumature. Oggi hai una critica sul tenore dei contenuti e sulla uniformità di suono: è indubbio che il filone trap ha stilemi ricorrenti, non particolarmente vari. Uniformati in una estetica molto limitata. Però anche lì vedi le differenze. Avendo un figlio di 13 anni che è un consumatore di quel mondo lì, capisci che la creatività c’è e si sente un linguaggio contemporaneo. Penso al filone di Supreme, che si è inventato un modo futuristico di lavorare il linguaggio. Poi ci sono varie alternative: Kid Yugi, Tony Boy sono diversi da Sfera Ebbasta. Ci sono varie sfumature. Certo, le cose che mi sono più vicine di estrazione e di linguaggio sono diverse. Emma Nolde, Giorgio Poi… sono più vicini a me. Però non credo che sia un momento storico statico per la musica italiana.

Infine, in tanti vogliono capire una cosa: com’è possibile che un brano come “Lasciarsi un giorno a Roma”, che tratta un tema sentimentale doloroso, dal vivo diventi un momento quasi felice, di cantata collettiva?

È una cosa che mi ha fatto sempre sorridere. Nella ritualità del concerto, mi rendo conto che dopo aver “costretto” il pubblico a seguirmi in alcuni percorsi più introversi e intimisti, quella canzone nella sua musicalità porta a una liberazione. Ci si rende conto che è finito il concerto. Rivedi la luce in fondo al tunnel, è un rituale che credo faccia piacere a tutte le persone che mi seguono. È ormai un pezzo decontestualizzato, da tutto il resto. Non lo potrei mettere a metà scaletta. È un modo per dire: il concerto è finito, andate in pace.

