Incidente alle porte di Nuoro, coinvolta anche una 12enne: è gravissima

Lotta tra la vita e la morte una bambina di 12 anni rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all’ingresso di Nuoro, lungo il tratto che collega la città con la statale 389 e la 131 Dcn.

La piccola, sottoposta nella notte a un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Francesco, è ora ricoverata in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Nello schianto, che ha coinvolto 3 veicoli, sono rimaste ferite complessivamente 10 persone. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre il traffico nella zona è stato fortemente rallentato per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

