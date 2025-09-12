Sestu, minaccia un anziano per ricevere denaro: arrestato un 41enne

Minacce e richieste di denaro andavano avanti da tempo: l’uomo è finito ai domiciliari dopo l’intervento dei Carabinieri

È finito in manette un uomo di 41 anni, disoccupato e già noto per problemi di dipendenza, arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Sestu con l’accusa di estorsione ai danni di un pensionato di 79 anni, residente nello stesso comune.

La vicenda era emersa all’inizio del mese, quando l’anziano si era rivolto ai militari denunciando di essere vittima di continue richieste di denaro, inizialmente tollerate per un rapporto di conoscenza con il 41enne, ma col tempo trasformatesi in pressioni sempre più gravi. Dal 2023, al rifiuto di ulteriori elargizioni, erano seguite minacce di morte e molestie telefoniche che avevano costretto il pensionato a consegnare somme di denaro di varia entità pur di non subire ulteriori ritorsioni.

Nella mattinata odierna, sotto la minaccia di morte, il sospettato ha ottenuto dall’anziano una banconota da venti euro prima di darsi alla fuga. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di rintracciare il 41enne nel centro cittadino. Durante le perquisizioni personali e domiciliari è stata recuperata la banconota appena sottratta, poi restituita al legittimo proprietario.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria.

