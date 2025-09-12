Orro, “c*zzo che bomba” è già un tormentone: e lei posta la torta dedicata

Dall'intervista dopo il successo mondiale al "meme" nazionale il passo è stato breve: la frase "c*zzo che bomba" di Alessia Orro è già un tormentone sul web

Alessia Orro prende tutto, anche il titolo di regina social della settimana. La sua frase “c*zzo che bomba” è già un meme sul web, dove l’intervista post gara dopo il successo nella finale Mondiale contro la Turchia ha già fatto il giro d’Italia.

Ed è proprio Alessia la prima a ironizzare su quella frase spontanea, pronunciata con gli occhi carichi di gioia e il sorriso stampato in faccia. Sui suoi seguitissimi profili social, la palleggiatrice azzurra ha postato una stories con una torta speciale che riporta proprio l’iconica esclamazione.

Un piccolo omaggio alla sua simpatia, sulla scia dell’apprezzamento che il pubblico italiano ha avuto non solo per le sue prestazioni clamorose sul campo, ma anche per la persona spontanea e solare che si è dimostrata fuori.

