Truffa al distributore, eroga meno benzina di quella pagata: gestore denunciato

Un gestore di un distributore di carburanti in Gallura è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Sassari per frode in commercio. Le indagini hanno rivelato che le colonnine erogavano una quantità di benzina inferiore a quella pagata dagli automobilisti.

L’irregolarità è stata scoperta durante una serie di controlli effettuati nell’area di Sassari e Gallura. Oltre a questo caso di frode, le Fiamme Gialle hanno sanzionato i gestori di altri tre distributori con multe totali di 2.800 euro, per non aver esposto i prezzi corretti di benzina e gasolio.

Nel caso specifico della frode, i finanzieri hanno usato uno strumento di misurazione che ha rilevato una carenza di gasolio pari a tre volte il limite di tolleranza consentito per legge. Sono in corso anche verifiche fiscali per le accise. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire una differenza complessiva di oltre 25.000 litri di carburante non erogati rispetto a quanto registrato dal primo gennaio. Il titolare è stato segnalato anche all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate.

