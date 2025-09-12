Olbia, stalking e maltrattamenti alle ex compagne: tre uomini arrestati

Le forze dell'ordine hanno eseguito tre arresti per reati legati a violenze e atti persecutori nei confronti delle ex compagne

A Olbia, un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’uomo, che non aveva accettato la fine della relazione, avrebbe aggredito la donna in più occasioni, arrivando a scaraventarla a terra e a tentare di strangolarla. Inoltre, si sarebbe introdotto in casa sua contro la sua volontà e avrebbe abbandonato l’abitazione solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo essere stato rintracciato, è stato trasferito nel carcere di Sassari-Bancali.

Sempre nel centro gallurese, gli investigatori hanno eseguito un’ordinanza di arresto a carico di un cittadino straniero accusato di stalking. L’uomo avrebbe minacciato la sua ex compagna, seguendola e intimandole di ritirare una denuncia. In un’occasione l’avrebbe minacciata con un coltello, mentre in un’altra l’avrebbe seguita per strada, minacciando lei e il suo nuovo compagno, un episodio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Nel Nuorese, la Procura ha emesso un’ordinanza di arresto per un cinquantenne, anch’egli per stalking. L’uomo non aveva accettato la fine della sua relazione con una ragazza del posto. L’avrebbe aggredita più volte e avrebbe creato un falso profilo Instagram per pubblicare sue foto e commentarle con frasi ingiuriose.

