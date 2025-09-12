Militari israeliani in Sardegna: scatta la protesta all’aeroporto di Olbia

Il gruppo, giunto da diverse località dell'isola e anche dalla penisola, ha manifestato in modo pacifico sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine

Un gruppo di manifestanti, composto da decine di attivisti pro-Palestina e da rappresentanti dell’ANPI Gallura, ha presidiato pacificamente l’aeroporto di Olbia in occasione dell’arrivo di un volo diretto da Tel Aviv. Questo scalo è stato utilizzato nelle scorse settimane da comitive di turisti israeliani in vacanza in Gallura.

Al grido di “Free Free Palestine” e “A fora dae sa Sardinia”, i manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi e arcobaleno, attirando l’attenzione dei presenti.

Il gruppo, giunto da diverse località dell’isola e anche dalla penisola, ha manifestato in modo pacifico sotto l’occhio vigile di un imponente schieramento di forze dell’ordine e della Polizia di Stato.

