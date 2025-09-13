Cagliari merita rispetto: basta rifiuti abbandonati!

Ogni sacchetto abbandonato in strada rovina la bellezza che ci appartiene. Ogni angolo sporco allontana il decoro che desideriamo per i nostri figli. Ogni atto di inciviltà costa tempo, denaro e dignità alla nostra comunità.Ogni anno il Comune spende 2.000.000 di euro per raccogliere i rifiuti abbandonati.

Il Comune di Cagliari ha dichiarato guerra all’abbandono dei rifiuti, attivando controlli, sanzioni e strumenti per aiutare tutti a fare la propria parte. Ma è con la collaborazione delle cittadine e dei cittadini che possiamo difendere davvero la nostra Città.

Cosa sta facendo il Comune

• Controlli mirati e sanzioni: dal 1° gennaio 2024, una nuova Sezione speciale della Polizia Locale con una squadra dedicata vigila sul territorio, individua e multa chi abbandona rifiuti e, quando necessario, avvia procedimenti giudiziari. Oggi abbandonare un solo sacchetto di rifiuti in strada è un vero e proprio reato!

• Telecamere e fototrappole mobili posizionate in zone sensibili , spostate con frequenza da un luogo all’altro della Città, hanno già permesso di identificare diversi responsabili.

• Canale diretto di segnalazione: è attivo il sito https://cagliariportaaporta.it/rifiuti-abbandonati-2/ per segnalare episodi di inciviltà e richiedere la raccolta dei rifiuti abbandonati dai maleducati .

I servizi a tua disposizione

• Ritiro ingombranti gratuito a domicilio: chiama il numero verde 800 533 122 (Centro informazioni via Ciusa 133, lun-sab 8-20).

• Due isole ecologiche mobili: via Pisano e via Puglia.

• Due Ecocentri: v​ ia Borgo Sant’Elia e via San Paolo.

• Un Centro del Riuso: via Contivecchi 8.

Questi strumenti esistono per aiutarti a conferire correttamente ogni tipo di rifiuto, senza scuse.

Cosa puoi fare tu, oggi stesso

✓​Non abbandonare nulla: utilizza correttamente il servizio di raccolta domiciliare, porta i rifiuti all’ecocentro o all’isola ecologica più vicina.

✓​Utilizza il servizio di ritiro ingombranti gratuito, semplice e comodo.

✓​Segnala chi sporca la Città col canale di segnalazione (qui sopra il link): insieme possiamo fermare l’inciviltà.

✓​Partecipa alle giornate di pulizia collettiva e alle iniziative ambientali.

✓​Condividi questo messaggio con amici, colleghi e familiari.

Unisciti a noi per una Cagliari pulita

Ogni sacchetto conferito correttamente, ogni segnalazione e ogni gesto di cura rafforzano l’immagine di una città sostenibile, accogliente e rispettata. Solo insieme possiamo trasformare Cagliari in uno spazio di orgoglio, bellezza e futuro.

Difendi la tua Città, scegli di non abbandonare rifiuti. Non è solo pulizia: è rispetto.