Cagliari merita rispetto: basta rifiuti abbandonati!

Ogni sacchetto abbandonato in strada rovina la bellezza che ci appartiene. Ogni angolo sporco allontana il decoro che desideriamo per i nostri figli. Ogni atto di inciviltà costa tempo, denaro e dignità alla nostra comunità.Ogni anno il Comune spende 2.000.000 di euro per raccogliere i rifiuti abbandonati.
Il Comune di Cagliari ha dichiarato guerra all’abbandono dei rifiuti, attivando controlli, sanzioni e strumenti per aiutare tutti a fare la propria parte. Ma è con la collaborazione delle cittadine e dei cittadini che possiamo difendere davvero la nostra Città.
Cosa sta facendo il Comune
• Controlli mirati e sanzioni: dal 1° gennaio 2024, una nuova Sezione speciale della Polizia Locale con una squadra dedicata vigila sul territorio, individua e multa chi abbandona rifiuti e, quando necessario, avvia procedimenti giudiziari. Oggi abbandonare un solo sacchetto di rifiuti in strada è un vero e proprio reato!
I servizi a tua disposizione
Questi strumenti esistono per aiutarti a conferire correttamente ogni tipo di rifiuto, senza scuse.
Cosa puoi fare tu, oggi stesso
✓Non abbandonare nulla: utilizza correttamente il servizio di raccolta domiciliare, porta i rifiuti all’ecocentro o all’isola ecologica più vicina.
✓Utilizza il servizio di ritiro ingombranti gratuito, semplice e comodo.
✓Segnala chi sporca la Città col canale di segnalazione (qui sopra il link): insieme possiamo fermare l’inciviltà.
✓Partecipa alle giornate di pulizia collettiva e alle iniziative ambientali.
✓Condividi questo messaggio con amici, colleghi e familiari.
Unisciti a noi per una Cagliari pulita
Ogni sacchetto conferito correttamente, ogni segnalazione e ogni gesto di cura rafforzano l’immagine di una città sostenibile, accogliente e rispettata. Solo insieme possiamo trasformare Cagliari in uno spazio di orgoglio, bellezza e futuro.
Difendi la tua Città, scegli di non abbandonare rifiuti. Non è solo pulizia: è rispetto.