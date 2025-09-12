A 99 anni sfida le onde della Sardegna: Mariuccia è la più anziana windsurfista d’Italia

Si è innamorata del windsurf a 60 anni e da allora ogni estate viene in Sardegna nelle acque di Porto Pollo

Tra circa due mesi compirà 99 anni ma è come se non li sentisse: la più anziana windsurfista d’Italia è Mariuccia Rivano, classe 1926, che si è innamorata della disciplina quando aveva 60 anni.

La donna originaria di Genova ogni estate viene in Sardegna e sfreccia nelle acque di Porto Pollo in Sardegna. Nonostante l’età che avanza, ha deciso di non fermarsi e continua ad essere un punto di riferimento importante per chiunque.

“Un inno alla vita” scrive Sport e Salute ed effettivamente viene difficile trovare una definizione che possa essere più azzeccata. Un simbolo della voglia di mettersi in gioco che è capace persino di “smentire” la carta di identità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it