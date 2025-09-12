Trasporti, riapre la tratta Oristano-Macomer: intervento da 54 milioni

Inoltre, è stato realizzato anche un intervento di velocizzazione del tratto tra Macomer e Campeda con un costo complessivo di 7 milioni

È pronta a riaprire a partire dal 15 settembre la linea ferroviaria tra Ozieri Chilivani-Macomer-Oristano che era stata chiusa lo scorso 15 giugno per lavori di manutenzione straordinaria.

In particolare, gli interventi hanno riguardato la velocizzazione del tratto tra Macomer e Campeda e l’upgrading tecnologico e infrastrutturale della stazione di Campeda.

Il costo complessivo è stato di circa 7 milioni. Inoltre, riaprirà dunque la tratta tra Oristano e Macomer che era stata chiusa lo scorso 25 giugno per lavori propedeutici alla realizzazione della tecnologia Ertms (European Rail Traffic Management System) per un valore complessivo di 50 milioni di euro. A questi poi si aggiungono anche i 4 milioni spesi per lavori di manutenzione straordinaria

