Oristano, controlli su immigrazione irregolare: espulso cittadino straniero

La Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero ritenuto un pericolo per la sicurezza pubblica

È stato disposto un provvedimento di espulsione da parte della Polizia di Stato di Oristano nei confronti di un cittadino marocchino ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico.

L’uomo aveva a suo carico diversi precedenti penali ed era stato destinatario di una misura di prevenzione e così è stato trattenuto al Cpr di Macomer per poi essere rimpatriato.

Una sanzione invece è stata emessa nei confronti di un’azienda di Arborea al cui interno lavorava un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno.

